ترامب: السيسي رجل رائع وقام بجهود مميزة لإنهاء حرب غزة (فيديو)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه “شخص رائع للغاية”، كما أثنى على تعاون قادة دول عربية وإسلامية إلى جانب حلفاء أوروبيين في دعم مسار السلام.

إشادة بجهود مصر

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص رائع للغاية، وقد قام بجهود مميزة من أجل إنهاء الحرب في غزة”، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة والدفع نحو التهدئة.

دور باكستان في مساعى الوساطة

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الباكستاني «كان معنا منذ البداية»، في إشارة إلى المواقف الداعمة لمساعي الوساطة، موضحًا أن باكستان أصدرت بيانات رسمية مؤيدة لإنهاء الصراع.

شكر للدول العربية والإسلامية

ووجه ترامب الشكر إلى الإمارات والسعودية وقطر والأردن وتركيا، معتبرًا أنها ساهمت في دعم خطوات تحقيق السلام، كما أكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه الدول في استقرار المنطقة.

حلفاء أوروبيون في المشهد

لم يقتصر شكر ترامب على دول المنطقة، بل امتد ليشمل حلفاء أوروبيين، دون تسمية محددة، معتبرًا أن الدعم الدولي الواسع يمنح زخمًا إضافيًّا لفرص إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق دائم.

