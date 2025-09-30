الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: السيسي رجل رائع وقام بجهود مميزة لإنهاء حرب غزة (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه “شخص رائع للغاية”، كما أثنى على تعاون قادة دول عربية وإسلامية إلى جانب حلفاء أوروبيين في دعم مسار السلام.

 

إشادة بجهود مصر

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص رائع للغاية، وقد قام بجهود مميزة من أجل إنهاء الحرب في غزة”، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة والدفع نحو التهدئة.

دور باكستان في مساعى الوساطة

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الباكستاني «كان معنا منذ البداية»، في إشارة إلى المواقف الداعمة لمساعي الوساطة، موضحًا أن باكستان أصدرت بيانات رسمية مؤيدة لإنهاء الصراع.

شكر للدول العربية والإسلامية

ووجه ترامب الشكر إلى الإمارات والسعودية  وقطر والأردن وتركيا، معتبرًا أنها ساهمت في دعم خطوات تحقيق السلام، كما أكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه الدول في استقرار المنطقة.

 

حلفاء أوروبيون في المشهد

لم يقتصر شكر ترامب على دول المنطقة، بل امتد ليشمل حلفاء أوروبيين، دون تسمية محددة، معتبرًا أن الدعم الدولي الواسع يمنح زخمًا إضافيًّا لفرص إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو ترامب السيسي عبد الفتاح السيسي حرب غزة غزة الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

توني بلير: خطة ترامب ذكية وشجاعة لإنهاء الحرب وتقديم إغاثة فورية لغزة

بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر للترحيب بخطة ترامب

ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الالتزام بخطة ترامب والإفراج عن الأسرى

نتنياهو يعلن رسميا دعم خطة ترامب بشأن غزة ويؤكد: أعظم صديق لإسرائيل بالبيت الأبيض

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

شاهد، رد فعل بيزيرا ولاعبي الزمالك أثناء الخروج من الملعب بعد الخسارة من الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads