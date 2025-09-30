انتهز الفرصة قبل فوات الأوان، اليوم آخر مهلة للأوكازيون الصيفي 2025

الأوكازيون الصيفي 2025، تنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر العمل بـ الأوكازيون الصيفي 2025 الذي وفر المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025 الأوكازيون الصيفي حتى اليوم 30 سبتمبر 2025، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، وتماشيًا مع حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد وزير التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، موضحًا أن نسب التخفيضات المعروضة متفاوتة بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ومن جانبها كثفت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين خلال فترة الأوكازيون الصيفي الحملات على الأسواق لمتابعة عروض تخفيضات الاسعار.

كما خص جهاز حماية المستهلك، الخط الساخن "19588" لتلقي شكاوى المواطنين حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل الإقدام على أي عملية شراء خلال فترة الأوكازيون الصيفي 2025:

التحقق من مصدر السلعة وجودتها

وينبغي التأكد من مصدر البضاعة التي يتم شراؤها، مع مراجعة طريقة الاستخدام والتخزين والتأكد من صلاحيتها، خصوصًا في حالة السلع الغذائية أو القابلة للتلف السريع.



قراءة كتيبات الضمان بدقة

يجب الاطلاع على كتيبات الضمان الخاصة بالمنتجات، وفهم شروط والتزامات ما بعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة أو الاستبدال في حال وجود عيوب تصنيع.

الابتعاد عن السلع مجهولة المصدر

يحذر جهاز حماية المستهلك من شراء السلع مجهولة المصدر أو غير الحاصلة على تراخيص رسمية، لما قد تمثله من خطر على الصحة أو لعدم إمكانية استبدالها أو استرجاعها.

الاحتفاظ بالفواتير وشهادات الضمان

تعد فاتورة الشراء وشهادة الضمان الوثائق القانونية التي تضمن حقوق المستهلك في حال حدوث أي مشكلة، لذا يجب الاحتفاظ بها في مكان آمن.



عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة

ينصح بعدم الانجذاب للإعلانات المغرية أو الخصومات غير المنطقية، والاعتماد بدلًا من ذلك على فحص المنتج ومقارنته بأسعار السوق.



اختيار السلع ذات المواصفات والجودة العالية

يجب أن تكون الأولوية دائمًا للسلع ذات الجودة المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية، حتى وإن كان سعرها أعلى نسبيًا، لما توفره من أمان وضمان.

فحص السلعة قبل مغادرة المحال

على المستهلك فحص السلعة جيدًا قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلفيات.



مراجعة تاريخ الصلاحية

خاصة بالنسبة للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل، يجب التأكد من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية لتفادي أي أضرار صحية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن اتباع هذه الإجراءات لا يحمي المشتري فحسب، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي ودعم الأسواق التي تلتزم بالمواصفات والجودة.

