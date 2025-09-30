الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة العشرات في انهيار مدرسة إسلامية داخلية بإندونيسيا (فيديو)

فرق الإنقاذ في موقع
لقي طالب على الأقل مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار مبنى الخوزيني الداخلية الإسلامية في مدينة سيدوارجو بمحافظة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن الحادث أسفر عن مصرع طالب واحد على الأقل، فيما يُرجح أن يكون نحو 65 طالبًا محاصرين تحت الأنقاض.
 

وعملت فرق الإنقاذ الإندونيسية على مدار الليل والنهار، موصلة الأكسجين والماء للطلاب العالقين، في محاولة لإخراجهم من بين الركام. 

 

وتمكن عمال الإنقاذ والشرطة والجنود من إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابات مختلفة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار.


ورأى المنقذون جثثًا إضافية تشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى، بينما تجمع أهالي الطلاب في المستشفيات وحول المبنى المنهار يلفهم القلق الشديد، وهم يراقبون فرق الإنقاذ تنقل المصابين من قاعة الصلاة المنهارة.

