مصرع وإصابة العشرات في انهيار مدرسة إسلامية داخلية بإندونيسيا (فيديو)

لقي طالب على الأقل مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار مبنى الخوزيني الداخلية الإسلامية في مدينة سيدوارجو بمحافظة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن الحادث أسفر عن مصرع طالب واحد على الأقل، فيما يُرجح أن يكون نحو 65 طالبًا محاصرين تحت الأنقاض.



❗️🇮🇩 - At least 65 students are presumed buried under the rubble after a multi-story Islamic boarding school building collapsed in Sidoarjo, East Java, Indonesia, while over 100 were gathered for afternoon prayers.



One 13-year-old student has been confirmed dead, with 99 others… pic.twitter.com/UrqHsoWg50 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 30, 2025

وعملت فرق الإنقاذ الإندونيسية على مدار الليل والنهار، موصلة الأكسجين والماء للطلاب العالقين، في محاولة لإخراجهم من بين الركام.

وتمكن عمال الإنقاذ والشرطة والجنود من إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابات مختلفة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار.



ورأى المنقذون جثثًا إضافية تشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى، بينما تجمع أهالي الطلاب في المستشفيات وحول المبنى المنهار يلفهم القلق الشديد، وهم يراقبون فرق الإنقاذ تنقل المصابين من قاعة الصلاة المنهارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.