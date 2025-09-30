الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تدرس إرسال وفد للتفاوض مع حماس بعد عودة نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد للتفاوض مع حركة حماس، عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

وأوضحت القناة أن فرق التفاوض الإسرائيلية تلقت الاقتراح، لكنها تنتظر رد حركة حماس قبل اتخاذ أي قرار نهائي. 


وأشارت إلى أن "إمكانية إرسال الوفد عدة أيام تستدعي دراسة لعدة أيام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين خطته للسلام في قطاع غزة التي قال نتنياهو إنه يدعمها، محتفظا في الوقت نفسه بحقّ "إنهاء المهمة" في حال رفضتها حركة حماس.

وتحدَّث ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو بعد اجتماع مطوَّل بينهما عن "أحد أجمل الأيام في تاريخ الحضارات ربما".

وشكر ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "موافقته" على الخطة، وأعرب عن أمله في أن توافق حركة حماس عليها بدورها.

وتنصّ الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل وقت قصير من المؤتمر، على وقف فوري للحرب في حال موافقة طرفي النزاع عليها، والإفراج بعد 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق، عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ثم إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها محكومين بالمؤبّد.


كما تنصُّ على أن تكون عزة منزوعة السلاح وتحكمها لجنة انتقالية مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف مجلس إدارة يرأسه دونالد ترامب، من دون أيّ دور بتاتا فيها لحركة حماس.

القناة 12 العبرية حركة حماس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة

