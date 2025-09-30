إسرائيل تدرس إرسال وفد للتفاوض مع حماس بعد عودة نتنياهو

ذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد للتفاوض مع حركة حماس، عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

وأوضحت القناة أن فرق التفاوض الإسرائيلية تلقت الاقتراح، لكنها تنتظر رد حركة حماس قبل اتخاذ أي قرار نهائي.



وأشارت إلى أن "إمكانية إرسال الوفد عدة أيام تستدعي دراسة لعدة أيام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين خطته للسلام في قطاع غزة التي قال نتنياهو إنه يدعمها، محتفظا في الوقت نفسه بحقّ "إنهاء المهمة" في حال رفضتها حركة حماس.

وتحدَّث ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو بعد اجتماع مطوَّل بينهما عن "أحد أجمل الأيام في تاريخ الحضارات ربما".

وشكر ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "موافقته" على الخطة، وأعرب عن أمله في أن توافق حركة حماس عليها بدورها.

وتنصّ الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل وقت قصير من المؤتمر، على وقف فوري للحرب في حال موافقة طرفي النزاع عليها، والإفراج بعد 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق، عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ثم إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها محكومين بالمؤبّد.



كما تنصُّ على أن تكون عزة منزوعة السلاح وتحكمها لجنة انتقالية مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف مجلس إدارة يرأسه دونالد ترامب، من دون أيّ دور بتاتا فيها لحركة حماس.

