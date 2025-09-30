خيانة عائلية، تفاصيل التسريب الصوتي لابنة الفنانة أمل عرفة

أمل عرفة، شهدت الساحة الفنية السورية خلال الساعات القليلة الماضية، ضجة من العيار الثقيل بطلتها ابنة الفنانين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، بعد تسريب صوتي لامرأة حاولت ابتزازها وتهديدها.

وفي التفاصيل التي نسردها نكشف عن صراع عائلي ومالي، حيث هز التسريب الصوتي العائلة والجمهور على حد سواء، لتصبح القضية حديث مواقع التواصل وموضوع اهتمام واسع بين المتابعين الذين تفاعلوا مع الصراع العائلي والأبعاد المالية المثيرة وراءه.

تفاصيل تهديد ابنة الفنانة أمل عرفة

وبحسب تليفزيون سوريا، أشعل تسجيل صوتي منسوب إلى مريم عمايري ابنة الفنانة السورية أمل عرفة والفنان عبد المنعم عمايري، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتوائه على مشادة كلامية حادة مع إحدى قريباتها.

وتضمن التسجيل المسرب حوارًا غاضبًا بين مريم عمايري وإحدى قريباتها، حيث استخدمت عبارات اعتبرها كثيرون "معيبة وقاسية وغير لائقة".



مضمون التسجيل المسرب لابنة أمل عرفة

والمفاجأة أن الطرف الآخر في التسجيل المسرب كانت “خالة”، مريم عمايري ما أضاف صدمة قوية للجمهور والمتابعين.

كما فجَّرت مريم مفاجأة أخرى عبر نشر محادثة أظهرت طلب خالتها مبلغ 15 ألف دولار لإخفاء مكالمة خاصة كانت جزءًا من تسوية الخلاف العائلي.

وبعد امتصاص “مريم” الصدمة خاصة أن الخيانة من داخل البيت، عبرت عن استيائها من طريقة تعامل قريبتها التي أشارت إليها بـ"خالتي" مع والدتها الفنانة السورية، مؤكدة أن "الخط الأحمر" في حياتها هو والدتها أمل عرفة.

وختمت التسجيل قائلة إن أي محاولة تقارب لاحقة من قريبتها مع والدتها ستكون مرفوضة، مهددة بأنها تنتظر اعتذارًا صريحًا، وإلا فإنها ستتخذ "إجراءات أكثر حدة".



أمل عرفة تعلق على التسجيل الصوتي المسرب

وبعد علم الفنانة أمل عرفة بمضمون التسجيل الصوتي سارعت إلى إعلان دعمها الكامل لابنتها “مريم”، وقالت “ما دام القصة انعرضت للرأي العام، فعليَّ مسؤولية توضيح وكشف كامل ملابسات الابتزاز الذي أتعرض له وعائلتي”.

ونشرت الفنانة عبر خاصية "الستوري" رسالة دعم إلى ابنتها مريم جاء فيها: "بنتي اللي بشوف حالي فيها، كوني قوية".

وأضافت: "أعداء نجاحي ممكن يوصلوا لباب بيتي بس باب بيتي حديد.. قد ما ألفوا واخترعوا بيبقوا صغار، ماما.. أنتي قوتي وثقتك بحالك بدي تبقى مرفوعة للسما".

وأكدت ضرورة الحفاظ على الثقة بالنفس والصلابة أمام أي حملات تشهير، مشيرةً إلى أنها تشعر بمسؤولية توضيح الحقائق أمام الجمهور، وأعلنت نيتها اللجوء للقضاء لكشف كل الملابسات، ووقف هذه الممارسات غير القانونية.



سر الابتزاز ودور الذكاء الصناعي

أوضحت أمل أن ما تتعرض له يتجاوز مجرد تسجيل صوتي، موضحة أن هناك عملية ابتزاز ممنهجة تستهدفها هي وعائلتها.

كما أشارت إلى دور تقنيات الذكاء الصناعي في تضخيم الأزمة، مؤكدة أن صوتها موجود في العديد من أعمالها الدرامية، ما يسهّل على الأطفال أو أي جهة استغلال التقنية لتركيب جُمل لم تقلها. وأضافت: “الذكاء الصناعي لما يصير بين إيدين ولاد صغار نقمة… صوتي موجود بكل مسلسلاتي وكتير عادي ياخدوا صوتي ويألفوا منو جمل كاملة. وهي آخر مرة رح أحكي بالقصة ورح أترك القضاء يتصرّف”.

بعد أيام قليلة على بدء تصويره.. الأسباب الحقيقية وراء انسحاب أمل عرفة من «عيلة الملك».

انسحاب أمل عرفة من مسلسل "عيلة الملك"

ونتيجة لتوابع هذا الأزمة، أعلنت أمل انسحابها من مسلسل "عيلة الملك"، ونشرت محادثة تكشف جانبًا من الإساءة التي تعرّضت لها، مرفقة بتعليق: “أهل إدلب أشرف منك وما بيدفعوا مصاري مشان أمور شخصية وليست للعلن”.

