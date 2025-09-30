"غرقنا ولازم يمشي"، شيكابالا يطالب برحيل فيريرا عن الزمالك "فورا" (فيديو)

هاجم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك السابق، المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف مساء الإثنين في الجولة التاسعة للدوري.

وطالب “شيكابالا” عبر قناة mbc masr برحيل مدرب الزمالك فورًا، موضحًا أن الزمالك لن يواجه الأهلي مرة أخرى بهذه الحالة الدفاعية السيئة.

وقال: "الراجل بقاله 3-4 ماتشات كل ما يخش ماتش بيغرق الفرقة، الشوط الأول كان يجب أن يحسمه الزمالك بفارق هدفين على الأقل، والشوط الثاني شهد تبديلات خاطئة من جانب المدير الفني".

وتابع: "لازم وقفة الراجل مش كل مرة يتخانق مع لاعيب يطلعه برة، ويستبعدهم عن المباريات، حدث ذلك مع شيكو بانزا وسيف الجزيري".



وواصل: "شيكو بانزا لديه مشكلات ولا يكمل 5 أشهر مع أي فريق يلعب له، ولكن من اختار التعاقد معه ووافق على ذلك هو يانيك فيريرا".

وأكد أن الإصابات خدمت الأهلي في لقاء الزمالك، لأنه لولا إصابة طاهر محمد طاهر لما شارك حسين الشحات الذي قلب موازين اللقاء، موضحًا أن الزمالك لا يملك بدائل يستطيعون قلب المباراة.

وأشار إلى أن فريق الزمالك بُنيَ بشكل خاطئ والقائمة ليست قوية بما يكفي للتتويج بالدوري.



يانيك فيريرا يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة

وسيطرت حالة من الغضب على البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا ولاعبي الزمالك أثناء الخروج من أرض ملعب إستاد القاهرة الدولي بعد الخسارة من الأهلى بثنائية مقابل هدف، مساء الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد من ضربة جزاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل حسين الشحات هدف التعادل النادي الأهلي وأضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني من ضربة جزاء للأحمر.

