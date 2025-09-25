أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب والدولار.. البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. البنك المركزي يعلن قرارًا مهمًا بشأن التسهيلات الائتمانية.. مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، تراجعا طفيفا بنحو 3 قروش، في البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.05 جنيه للشراء.

-48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.08 جنيه للشراء.

-48.18 جنيه للبيع.

وزير المالية: اقتصادنا أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية وجذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن، ويشهد نشاطًا واستثمارًا أكبر ونموًا أقوى للقطاع الخاص فى مناخ جاذب للاستثمار، موضحًا أن النتائج المالية خلال العام الماضي تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبدء «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص.

استثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية بمصر

أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى فرانكفورت وحضره ممثلو الشركات الألمانية العاملة فى مصر وكذلك الشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، والمهندس أحمد السويدى رئيس الغرفة، ونيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية: «ندعوكم لاستثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية بمصر وتحقيق عوائد قوية بمزيد من الإنتاج والتصنيع والتصدير»، لافتًا إلى أننا نستهدف شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة؛ بما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.

وأوضح أن اقتصادنا أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية وجذب ٩,٨ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو ١٣٪ خلال ٩ أشهر، وأن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع ومرن مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، لافتًا إلى النمو القوي لقطاع السياحة بنسبة ١٦,٧٪ والصناعة ١٣,٥٪ وتكنولوجيا المعلومات ١٢,٥٪

أشار إلى أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت فى زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو ٣٣٪، موضحًا زيادة الاحتياطى النقدى إلى ٤٩,٣ مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل ٣٦,٤٪

اتحاد الصناعات: 30% ارتفاعا في الصادرات الهندسية

أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بـ اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تضع قطاع الصناعة في مقدمة أولوياتها، باعتباره قاطرة التنمية ومحرك النمو الاقتصادي، في ظل إطلاق حزمة من المحفزات لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة مواتية للإنتاج.

خطوات لتعزيز القطاع

وأوضح، أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءات جريئة للاستماع إلى رجال الصناعة، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات التصدير.

وأشار "ديمتري"، خلال لقائه ببرنامج "العلامة الكاملة"، الذي يقدمه محمد الإشعابي، على قناة الشمس، إلى أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت بأكثر من 30% في النصف الأول من 2025، وهو ما أسهم في زيادة معدلات التوظيف بشكل كبير.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، تراجعا بقيمة 10 جنيهات للجرام، في ختام تعاملات اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5770 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5050 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4327 جنيهًا.



تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من غدا الجمعة الموافق 26 سبتمبر.

مواعيد عمل شركات المحمول

وستكون مواعيد عمل شركات المحمول ومقدمى خدمات الاتصالات كالتالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مقدمو الخدمات بالمراكز التجارية

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

إفريقيا تواجه انتكاسة تجارية مع اقتراب انتهاء اتفاق أجوا

يستعد المصدرون الأفارقة لصدمة اقتصادية كبيرة مع اقتراب انتهاء العمل بقانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا)، الذي شكل على مدار 25 عاما حجر الزاوية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والقارة.

قانون النمو والفرص الإفريقي

وفي حال لم يتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بالتجديد قبل الثلاثاء المقبل، سيفقد 32 بلدا إفريقيا ميزة الدخول المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية، وهو ما يهدد قطاعات صناعية اعتمدت على هذه الميزة لعقود.

وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن انتهاء الاتفاق يأتي في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جديدة على عدد من الصادرات الإفريقية.

معهد التمويل الدولي: ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 338 تريليون دولار

كشف تقرير صدر اليوم الخميس، عن معهد التمويل الدولي، عن تسجيل الدين العالمي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، وذلك في ظل تيسير الأوضاع المالية العالمية، وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، وتيسير السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم.

ارتفاع الدين العالمي

وذكر تقرير "مرصد الدين العالمي" ربع السنوي أن الدين العالمي زاد بما يتجاوز 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وبحسب بيانات تقرير المعهد، كانت الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان صاحبة أكبر ارتفاعات في مستويات الدين بالدولار، ولكن بعض هذه الزيادات يُعود إلى تراجع قيمة العملة الأميركية التي انخفضت بنسبة 9.75% منذ بداية 2025 مقابل سلة من عملات شركاء التجارة الرئيسيين.

ارتفاع مقارب لفترة كوفيد

أيضًا ذكر معهد التمويل الدولي في تقريره أن "حجم هذه الزيادة يُضاهي الارتفاع الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت الاستجابات السياسية المتعلقة بالجائحة إلى تراكم غير مسبوق في الدين العالمي".

نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي

وبالنظر إلى نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي - وهي مؤشر على استطاعة سداد الديون مقارنةً بالإنتاج - سجلت كندا، والصين، والسعودية، وبولندا أكبر ارتفاعات، في حين تراجعت النسبة الخاصة بأيرلندا، واليابان، والنرويج، بحسب التقرير.

وواصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام التراجع ببطء، ووصلت إلى أعلى بقليل من 324%. ومع ذلك، سجلت النسبة في الأسواق الناشئة 242.4% وهو ما يعتبر مستوى قياسيًا جديدًا بعد مراجعة بالخفض للتقرير السابق في مايو/ أيار.





المشاط تستعرض مع وزير الشباب جهود تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2025/ 2026

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف الملفات الشبابية والرياضية، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، والعمل على ضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة لها، بما يسهم في دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة.

خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة تحرص على توفير الدعم الكامل للأنشطة الشبابيّة على كافة الـمُستويّات، وإطلاق الـمهارات الإبداعيّة الخلاقة، واكتشاف ورعاية الـموهوبين، وتطوير الـمُشاركات الـمصريّة في البطولات الدوليّة، مشيرة إلى مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة 25/2026، والمشروعات المستهدف استكمالها بقطاع الشباب التي تصل إلى 185 مشروع بإجمالي استثمارات مقدرة تصل إلى 625 مليون جنيه، في حين تصل إجمالي مشروعات الرياضة المستهدف استكمالها إلى 175 مشروع بإجمالي استثمارات مقترحة تصل إلى 627 مليون جنيه.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة 7 سبتمبر الجاري، وتستهدف تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن السردية تُعد مظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات، تُقدم خارطة طريق للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.

الإحصاء: 7.4% نموًا في مؤشر الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليـــوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2025، حيث كشف عن ان الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) سجل 127.52 خلال شهر يوليو 2025 (أولـي) مقابل 118.71 خلال شهر يونيو 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 7.4 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاتة 73.61 خــــــلال شـــهــــر يوليو 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر يونيو 2025 حيــث بلــــغ 59.27 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 24.19 ٪ وذلك لاقتراب موسم المدارس.

بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 89.27 خلال شهر يوليو 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر يونيو 2025 حيــث بلــــغ 74.99 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرها 19.04 ٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعـة مـنتجـات الـتبــغ 133.33 خـــلال شهــــر يوليو 2025 مقــارنـة بشــهر يونيو 2025 حــيــث بــــلـــغ 141.15 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 5.54 ٪ وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.

• بلــغ الــرقــم القيـاسي لصناعة معدات النقل الأخرى 514.71 خــــلال شهــر يوليو 2025 مقــارنة بشــهــر يونيو 2025 حيــث بلــــغ 624.57 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 17.59 ٪ وذلك لاستغراق شركات هذا النشاط في مرحلة الإنتاج مده اطول.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013، وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

الأقل عالميا، البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0%

قرر البنك المركزي السويسري، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبعة اجتماعات، عقب سلسلة من التخفيضات، والتحول نحو سياسية تيسيرية لأسعار الفائدة، حينما بدأ في خفض تكاليف الاقتراض في شهر مارس من العام 2024.

أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، مسجلا أسعار فائدة أدنى من بنك اليابان المركزي، الذي أبقى على الفائدة عند مستويات سلبية لأكثر من 9 سنوات.

قرار مهم من البنك المركزي بشأن التسهيلات الائتمانية

قرر البنك المركزي المصري، إلزام البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح، أو تجديد تسهيلات ائتمانية، أو عمليات توريق) لدى جميع الشركات الخاضعة للهيئة، بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.

ضوابط منح التسهيلات الائتمانية

وأوضح المركزي، أن هذا القرار، يأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر في 13 أكتوبر 2019، بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والمتضمنين ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.

هيرميس تنهي إصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لـ«بريميوم إنترناشيونال»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وتعد تلك الصفقة الإصدار العاشر منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة.

إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 69.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1

تبلغ قيمة الشريحة (B) 154.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-

وفي هذا السياق قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: إن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» تعكس التزامهما المتجدد بتطوير استراتيجيات مالية ابتكارية تتماشى مع احتياجاتهما دائمة التطور.

وأضافت مي حمدي أن هذا الإصدار العاشر لشركة «بريميوم إنترناشيونال» يؤكد على قدرتها على مواجهة التحديات فضلًا عن مواصلة تعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة، معربة عن اعتزازها بالمساهمة في دفع مسيرة التنمية لشركة «بريميوم إنترناشيونال» وتسهيل حصول الشركة على مصادر تمويلية متنوعة.

التبادل التجاري بين مصر وباكستان يسجل 217 مليون دولار خلال 2024

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، اجتماعًا مع سفير دولة باكستان لدى جمهورية مصر العربية عامر شوكت، وذلك في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وباكستان.

حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال عام 2024

وأكد الشريف أن هذا الاجتماع الهام يأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخمًا متزايدًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال عام 2024 نحو 217 مليون دولار أمريكي، منهم صادرات مصرية بقيمة 104 مليون دولار أمريكي، وواردات من باكستان بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز المبادلات التجارية في ضوء القدرات التصديرية التي تتمتع بها الشركات المصرية.

حجم الاستثمارات الباكستانية

وأشار الشريف إلى أن حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر يبلغ نحو 36 مليون دولار من خلال 177 شركة باكستانية، مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تواصل عدد من الشركات الباكستانية العاملة في مجالات إنتاج الهواتف المحمولة، والموتوسيكلات الكهربائية، وتخزين الحبوب مع نظرائهم المصريين لبدء أنشطتهم في مصر قريبًا.





البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه.



المؤشر الرئيسي للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الخميس، الموافق 25 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، إذ واصل سعر الكتكوت الروص الانخفاض، بينما استقرت أسعار الكتاكيت من باقي الأنواع، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 و18.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 32 إلى 33 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 32 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روس / روص نحو 30 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 28 جنيها.

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض وحتى البلدي أمس الأربعاء.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 143 جنيها و146 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 145 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 155 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

الكفاية الإنتاجية تواصل تأهيل الكوادر الصناعية لتلبية احتياجات السوق

تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، دورها في توفير العمالة المدربة لقطاع الصناعة والاستعانة بخبراء أجانب، لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بهدف تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج، وتقديم التدريب والتأهيل للمدربين بمراكز التدريب والكوادر الفنية بالمصانع على استخدام نظم إنتاجية لتشغيل المعدات والماكينات الحديثة وفقًا لمتطلبات السوق المحلي والعالمي.

يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتنفذ المصلحة برامج متميزة من خلال شراكات استراتيجية تقيمها المصلحة مع كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية لتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير العالمية.

وزير الاستثمار: العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأكد الوزير أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، موضحًا أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، كما تطرق إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر وما أبرزته من أهمية مشاركة القطاع الخاص، كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.

السفير الدنماركي: نعتز بالعلاقات مع مصر ونسعى لتنمية الشراكات بين البلدين

أكد لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مشيرا إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية.

العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك

جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير لارس بو مولر، لسفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

أسعار ومواصفات سيارة نيسان قشقاي الكروس أوفر

طرحت نيسان، سيارتها قشقاي الكروس أوفر، لأول مرة في السوق المصري، لتصبح معيارًا للأمان والابتكار والتجربة العائلية، وتعتمد هذه الريادة على معاييرها التصميمية والهندسية وأحدث تكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل.

أسعار سيارات نيسان قاشقاي

وتبدأ أسعار سيارات نيسان قشقاي الكروس أوفر من 1.499.000 جنيه للفئة الأولى، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، وقدمت الفئة الثالثة بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

مواصفات سيارات نيسان قاشقاي

وقدمت نيسان خيارات مختلفة من المحركات في فئات القاشقاي لتشمل خيارات الدفع الرباعي (4WD) وفئة مزودة بتكنولوجيا e-POWER المبتكرة، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي (ICE).

