أودي تطلق سيارات الكروس أوفر الكهربائية تمهيدًا لوقف إنتاج الوقود

سيارات أودي، طرحت أودي سيارات الكروس أوفر كوبيه الكهربائية بقوة تصل إلى 509 حصان وهي Q6 Sportback e-tron وSQ6 Sportback e-tron في الولايات المتحدة، تمهيدا لوقف إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود ملوثة البيئه.

توفر السيارتان نطاق قيادة يصل إلى 513 كم وشحن سريع خلال 21 دقيقة، هذه الكروس أوفر الكهربائية الجديدة Q6 Sportback e-tron الحاصلة علي سقف مائل بانسيابية 1.4 بوصة (37 مم) أقل من النسخة التقليدية، مع لمسات “S line” تضيف مظهرًا هجوميًا، وعجلات بقياس 19 بوصة.



مواصفات أودي Q6 Sportback-e-tron كروس أوفر كوبيه



وتم تصميم السيارة بشبك أمامي بصري مطعم بالألمنيوم، وعجلات رياضية قياس 20 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بحجم 11.9 بوصة وشاشة معلومات وترفيه ضخمة 14.5 بوصة، فتحة سقف بانورامية ومقاعد جلدية أنيقة، إصدار Premium Plus يحتوي على نظام صوت Bang & Olufsen وإضاءة LED داخلية جذابة.

تصميم ال Q6 كروس أوفر كوبيه من أودي



حصلت علي مقاعد رياضية مكسوة بالجلد وديناميكا مع خاصية التدليك، وعجلة قيادة رياضية بثلاثة أضلاع، دواسات من الفولاذ المقاوم، تطعيمات من ألياف الكربون، شاشة إضافية للراكب الأمامي قياس 10.9 بوصة (في إصدار Prestige)، وتجمع السيارتان بين القوة الكهربائية والتسارع الرياضي مع نظام دفع متقدم، ونظام الدفع الرباعي Quattro يمنح السيارة ثباتًا جيدًا على الطرق غير الممهدة، لكنه موجه أكثر للقيادة اليومية والطرق المعبدة.



ونظام التعليق الهوائي المتكيف يساعد في تعديل ارتفاع السيارة تلقائيًا، مما يوفر راحة إضافية عند المرور فوق المطبات أو الطرق الرملية، الخلوص الأرضي جيد نسبيًا، لكنه ليس مخصصًا للطرق الوعرة القاسية مثل الصخور أو المنحدرات الحادة.



مواصفات وسائل السلامة والأمان

• نظام تثبيت السرعة التكيفي.

• شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز.

• نظام تعليق هوائي متكيف (مع خصائص رياضية في SQ6).

• مكابح عالية الأداء في SQ6 مع ملاقط 6 مكابس وأقراص قياس 14.8 بوصة.

• بطارية بسعة 100 كيلوواط/ساعة مع شحن سريع يصل إلى 80% خلال 21 دقيقة.

• مدى قيادة ممتاز: حتى 513 كم في Q6.

• تقنيات فاخرة، مساحة رحبة، ودمج ذكي للراحة والتقنية والأداء

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