الخميس 18 سبتمبر 2025
اقتصاد

محمود محيي الدين: مركز الثقل الاقتصادي العالمي يزحف نحو الشرق

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الصين والهند حققتا نجاحات كبيرة في مجالات أتقنها الغرب من قبل، لكنهما استثمرا في العنصر البشري بشكل أكثر فاعلية من خلال التعليم والصحة والتدريب.

وأوضح محيي الدين، في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين والهند أرسلتا أكبر بعثات دراسية منذ الثمانينيات وحتى بدايات الألفية، وهو ما انعكس على ظهور قيادات عالمية من الهند وعودة الصينيين ليقودوا مؤسسات كبرى في بلادهم.

تحرك مركز الجاذبية الاقتصادية

وأشار إلى دراسة أعدها اقتصادي سنغافوري حول تحرك مركز الجاذبية الاقتصادية من خمسينيات القرن الماضي وحتى 2050، حيث كان في غرب أوروبا ثم بدأ يتجه تدريجيًا نحو الشرق، مدفوعًا بزيادة الكتلة السكانية وارتفاع متوسط الدخل ومعدلات النمو في الصين والهند.

واختتم محيي الدين بأن التحولات الاقتصادية لا تنعكس على التجارة والاستثمار فقط، بل تمتد لتغيير موازين السياسة والقوة العسكرية، ما يجعل الشرق مركز الثقل الجديد في النظام العالمي.

محمود محيي الدين الاقتصاد العالمي الصين الهند معدلات النمو صندوق النقد الدولي

