البرازيل ترفض تهديدات الناتو بشأن العلاقات التجارية مع روسيا

اعتبرت حكومة البرازيل تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن فرض عقوبات محتملة ردا على تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا "بلا معنى وغير ملائمة".

وزير الخارجية البرازيلي يعلق على تهديدات الناتو بشأن التجارة مع روسيا

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في مقابلة مع قناة "سي إن إن برازيل": "تعليقات أمين عام الناتو غير ملائمة تماما. أولا لأن الناتو تحالف عسكري ولا يتفاوض على الاتفاقيات التجارية. ثانيا لأن البرازيل ليست عضوا فيه".

وأشارت القناة إلى أن الخارجية البرازيلية تعتبر تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي "غير منطقية".

وأضاف فييرا: "البرازيل مثل كل الدول الأخرى تتعامل مع القضايا التجارية على أساس ثنائي أو في إطار منظمة التجارة العالمية. لذلك فإن هذه التصريحات (لروته) تافهة ولا معنى لها".

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