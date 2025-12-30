نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عده نصائح للمواطنين عن الرموز والكلمات التي تظهر علي شاشة عدادات الكهرباء.
 

رموز وأكواد تظهر على شاشات عدادات الكهرباء

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين عن الرموز والكلمات التي تظهر علي شاشة عدادات الكهرباء كالتالي: 
ـ  الكارت غير مقبول ‏- Err-0500 
قمت بإخراج الكارت قبل قراءته بصورة كاملة، وفي تلك الحالة يجب إعادة الكارت إلى المكان المخصص والانتظار حتى قراءة البيانات بشكل صحيح.

- الكارت غير مقبول " ‏- Err-1  
ترمز لأن كارت العداد الذي قمت بإدخاله تالف أو لا يمكن قراءته، ويجب الذهاب لشركة التوزيع التابع لها لاستخراج بدل تالف.

 

وكان المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة للكهرباء، استقبل الفني حسام الدين صلاح، الفني بتحكم مدينة نصر، لتكريمه على دوره البارز في التصدي لمحاولة سرقة غرفة محولات بجوار الموزع، مما ساهم في القبض على السارق وتقديمه للنيابة التي تواصل التحقيقات.

إحباط محاولة سرقة غرفة محولات مدينة نصر 


جاء ذلك بحضور المهندس سيد سليمان، رئيس قطاعات شبكات التوزيع والمشرف على قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات.

ويأتي تكريم رئيس كهرباء شمال القاهرة للفني حسام الدين صلاح تقديرًا لحرصه الكبير على المال العام ومقدرات الشركة، حيث أشاد البيلي بدور العاملين كدرع واقية تحمي مقدرات العمل، مؤكدًا أن جهودهم هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كافة نجاحات الشركة وارتقائها.

تكريم رئيس شركة شمال القاهرة لفني أبلغ عن السرقة 

وأثنى البيلي على إخلاص الفني حسام الدين صلاح واجتهاده في الحفاظ على ممتلكات الشركة والذي يعكس روح المسؤولية العالية التي يتحلى بها العالمين بمواقعهم.

 

