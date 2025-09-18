99 % تراجعا في صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

تراجعت صادرات الذهب من سويسرا، المركز الأوروبي الأساسي لتكرير المعدن النفيس، إلى الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس الماضي، بعد قرار أمريكي مفاجئ فرض رسومًا مؤقتة على واردات السبائك.

اضطراب سوق السبائك بسبب الرسوم الجمركية

شهدت سوق السبائك اضطرابا كبيرا في مطلع أغسطس عندما أوضحت جهة أميركية أن السبائك الذهبية بوزن كيلوغرام و100 أونصة –وهما الشكلان الأكثر تداولًا في السوق الأمريكية– باتا خاضعين لرسوم جمركية انتقامية، بحسب وكالة بلومبرج.

أدت هذه الخطوة إلى شبه توقف في حركة التصدير، إذ أظهرت بيانات الجمارك تراجع الشحنات من سويسرا بنسبة تزيد على 99% لتبلغ 0.3 طن فقط في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

ترامب يتراجع عن رسوم الذهب

ورد البيت الأبيض سريعًا على القرار بالقول إنه سيعمل على توضيح المعلومات الخاطئة بشأن الرسوم الجمركية، وفي الأسبوع التالي نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا قال فيه: "لن نفرض رسوما على الذهب!".

لكن إعفاء السبائك الذهبية من الرسوم لم يصبح رسميا إلا في مطلع سبتمبر، ما أتاح استئناف حركة التجارة مجددا.

مركز تكرير الذهب الأهم في العالم

وتواجه سويسرا التي تعد مركز تكرير الذهب الأهم في العالم، رسوما جمركية أمريكية حاليا تبلغ 39%، وهي الأعلى بين تلك المفروضة في الدول المتقدمة، وكانت صادرات الذهب السويسرية القياسية، التي تجاوزت 36 مليار دولار، قد شكلت أكثر من ثلثي فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة في الربع الأول من العام.

صادرات سويسرا إلى أمريكا والصين

أظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، بعد احتساب التعديلات الموسمية، تراجع بنسبة 22% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

وانخفضت صادرات الذهب من سويسرا بنسبة 19% إلى أقل من 105 أطنان خلال الشهر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة الفدرالية للجمارك في سويسرا، في المقابل، قفزت الشحنات المتجهة إلى الصين أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 35 طنا.

