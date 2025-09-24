وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي يعزز كفاءة حركة التجارة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،أنه يتابع بنفسه التقارير الأسبوعية حول تطبيق النظام الجديد للافراج الجمركى أيام الجمعة والسبت، لضمان استمرارية التنفيذ وقياس الأثر الفعلي على حركة الإفراج الجمركي.

خفض مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم بعدما كانت 16 يوما

ولفت إلى أن مدة الإفراج الجمركي وصلت إلى 5.8 يوم بعدما كانت 16 يومًا.

واشار الى أن أحد أبرز مؤشرات تنافسية التجارة هو زمن الإفراج الجمركي، موضحا أن الحلول التقليدية لم تعد مجدية، لافتا الى أن مصر بحاجة إلى «قرارات كبيرة» لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

واضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن مصر تحتاج إلى سياسات واضحة في مجال التجارة، مدعومة بسياسات نقدية ومالية منسقة

ولفت إلى أن التجارة لا تنفصل عن الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما تطبقه معظم دول العالم، قائلًا: «لدينا ثقة كبيرة في السياسة النقدية الحالية، ونحتاج إلى تكاملها مع سياسات تجارية أكثر وضوحًا وفاعلية».

وأوضح الخطيب «عندما تسلمت المسؤولية، كان متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر يصل إلى 16 يومًا، تم وضع هدف طموح بتخفيض هذا الزمن إلى ساعات فقط، وهو ما يعني تقليص الزمن والتكلفة بنسبة تصل إلى 75% خلال عام واحد»

واضاف انه تم تحديد هدفًا مرحليًا بالوصول إلى يومين فقط، أي بنسبة خفض تتراوح بين 80 إلى 83%، وهو ما يتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة العمل».

الإفراج الجمركي لا يقتصر على وزارة التجارة أو وزارة المالية فقط

وأكد الخطيب أن الإفراج الجمركي لا يقتصر على وزارة التجارة أو وزارة المالية فقط، بل يشارك فيه 27 جهة أخرى، وقال: «عقدنا اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية، وكنا بحاجة إلى تغيير حقيقي في آلية العمل».

وكشف الوزير عن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها، وقال: «ما استرعى انتباهي في أول اجتماع هو أن العمل الجمركي في المطارات في كل دول العالم تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بينما في مصر كانت ساعات العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وأيام الجمعة والسبت عطلة رسمية».



واشار الى انه «عندما طرحت فكرة تشغيل المنظومة طوال الأسبوع دون توقف، لم أجد أي معارضة، هذا القرار وحده رفع عدد ساعات التشغيل من 1950 ساعة شهريًا إلى 4000 ساعة، وبدأ تطبيقه فعليًا منذ 6 ديسمبر».

