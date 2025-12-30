إصدارات مجلس حكماء المسلمين في 2025 تعزيز للخطاب الوسطي المستنير

18 حجم الخط

واصل مجلس حكماء المسلمين خلال عام ٢٠٢٥ أداء دوره المعرفي والفكري، عبر ذراعه المعرفية "الحكماء للنشر"، التي أصدرت مجموعة واسعة من الكتب والدراسات الفكرية الرصينة، عالجت قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، والسلم المجتمعي، والحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام.

تعزيز حضور الخطاب الوسطي المستنير في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة

وتنوّعت هذه الإصدارات بين مؤلفات فكرية أصيلة وأعمال مترجمة إلى عدد من اللغات العالمية، بما يسهم في إيصال رسالة الإسلام القائمة على الرحمة، والعدل، والحكمة إلى جمهور دولي متنوع، وتعزيز حضور الخطاب الوسطي المستنير في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة.

وجاء في مقدمة هذه الإصدارات عدد من العناوين الفكرية المهمة، من بينها: مشكلات افتراق الأمة إلى أهل سنة وشيعة، والسِّلم في إفريقيا، واستلهام السياقات المشتركة في صناعة السلم الدولي، والإسلام والغرب: مقاربة لأسباب المناكفة ورصد لشروط المثاقفة، وإدارة الصراعات في عالم المسلمين، والدين وأمم آسيا الكبرى، ومبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة، ومن حديث القرآن عن الإنسان، والسلم الدولي: قيم مشتركة ومفاهيم مؤسسة، وأدب الحوار في القرآن، إلى جانب عدد من الإصدارات الأخرى التي تتناول قضايا الفكر والهوية والحوار والسلام.

نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة

وفي إطار جهوده المتواصلة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، أصدر مجلس حكماء المسلمين خلال عام 2025 كتاب " 100 سؤال في المنهج والعقيدة والشريعة"، الذي يضم مائة سؤال تُقدَّم للمسلمين مقرونةً بإجابات علمية رصينة على أبرز الشبهات التي يروّجها أصحاب الفكر المتطرف، بهدف إثارة الفتن، والتغرير بالشباب والنشء، والتشكيك في ثوابت الدين، حيث يعالج الكتاب هذه القضايا بلغة هادئة ومنهج علمي متوازن.

ويحرص مجلس حكماء المسلمين، من خلال إصداراته المتنوعة التي تجاوزت 250 إصدارًا بثماني لغات عالمية، على الاستثمار في المعرفة وبناء الوعي المجتمعي، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الفكر المستنير يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة خطابات الكراهية والانغلاق والتعصّب، وأداة فاعلة في ترسيخ قيم السلم والتعايش والأخوّة الإنسانية على المستوى العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.