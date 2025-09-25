الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت  أسعار الذهب، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار  المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.    

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب السبت بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5780 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5055 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4332 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40440 جنيهًا.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.    

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

يعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.   

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا. 

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

 

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

سعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب 

شهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة الماضية حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، وزاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب

مواد متعلقة

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads