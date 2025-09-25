المشاط: التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية هدف رئيسي للحكومة ضمن السردية الوطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة)، يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية في دعم أولويات مختلف قطاعات الدولة، لاسيما قطاعي التعليم والتدريب المهني، من خلال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر.

مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

وأضافت المشاط، على هامش توقيع اتفاق منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بين مصر وكوريا الجنوبية، أن هذا المشروع يهدف لوضع خطة رئيسية لمراكز التدريب المهني في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، فضلا عن تطوير المناهج التدريبية وبناء القدرات للمديرين والمدربين، وتوفير معدات حديثة لمراكز التدريب، بالإضافة إلى إنشاء نظام تعاون بين المراكز والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان اتساق برامج التدريب مع الاحتياجات المتطورة للصناعة على المدى الطويل.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأوضحت أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية أشمل للدولة ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف الحكومة من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، ويُسهم في توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتوطين التنمية الاقتصادية.

عمق العلاقات المصرية الكورية

وأكدت المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، مضيفة أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.

توقيع اتفاق مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة بشأن مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) في 4 مراكز بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بمنحة قدرها 10 مليون دولار مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، وحضر مراسم التوقيع اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني.

