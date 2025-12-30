حسن الخاتمة، لحظة وفاة شيخ في المسجد أثناء تحفيظه القرآن لأحد طلابه (فيديو)

18 حجم الخط

حسن الخاتمة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، للحظة وفاة أحد معلمي القرآن الكريم في اليمن الدكتور على الصنعاني، أثناء تدريسه القرآن لطلبته داخل أحد المساجد.

وأظهر المقطع الشيخ على الصنعاني، معلم القرآن، وهو يجلس في أحد المساجد، وكان يجلس على كرسيه ويقوم بتدريس ومراجعة القرآن، وهو يعلم أحد طلبته القرآن، وأثناء الاستماع للقرآن سقط الشيخ مغشيًا عليه، حيث أعتقد الطلبة أنه أغمي عليه من الإرهاق، لكنهم اكتشفوا أنه توفى أثناء مراجعته القرآن لأحد طلابه.

وفاة الشيخ اليمني الدكتور علي الصنعاني، في المسجد أثناء مراجعة أحد طلابه للقرآن، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا وفاته بأنها تعبر عن "حسن الخاتمة"، فقال بعضهم: "هنيئًا له بهذه الخاتمة"، وأشار آخرون إلى أن وفاة الشيخ الصنعاني بهذا الشكل " خاتمة تليق بحملة القرآن



وقال أحد شهود العيان عن وفاة الشيخ علي الصنعاني المفاجئة: "عاش مع القرآن، ومات وهو يُعلّمه.. هكذا ودعت الأوساط الأكاديمية والتربوية الدكتور علي الصنعاني، الذي اختاره الله إلى جواره في مشهد يغبطه عليه المؤمنون، حيث فاضت روحه إلى بارئها وهو بين طلابه، يؤدي أسمى رسالة على وجه الأرض: تعليم كتاب الله".



وعن لحظات الوداع الأخير للشيخ، قال البلوجر عبد الله توفيق: "لم تكن وفاة الدكتور الصنعاني مجرد رحيل عابر، بل كانت رسالة صامتة لكل محبيه. فبينما كانت آيات القرآن الكريم تتلى، وفي رحاب حلقات العلم التي قضى عمره في خدمتها، سقط الفارس عن جواده، تاركًا خلفه صوتًا يتردد بالحق، وطلابًا سيحملون عنه الراية، أنه إرث من النور"

أما البلوجر تيسير عبد الواحد، فقال: "عُرف الدكتور علي الصنعاني بتواضعه الكبير، وشغفه بنشر علوم القرآن، وإخلاصه في ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس أجيالٍ تلو أخرى. لم يكن مجرد أكاديمي يحمل شهادات، بل كان "ربانيًا" يرى في التعليم عبادة، وفي التوجيه أمانة".

أما البلوجر أبو السعود الطريفي فقال: "حسن الخاتمة.. يقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "يُبعث كل عبد على ما مات عليه". وإن في رحيل الدكتور وهو يتلو ويُعلّم القرآن لبشارة عظيمة بحسن الخاتمة، وتتويجًا لرحلة طويلة من العطاء والبذل في سبيل الله".



وعلق بعض النشطاء قائلين: " أهلُ القرآن هم أهل الله وخاصته، ويُقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقِ، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها. وخيرُكم من تعلّم القرآن وعلّمه. هذا الوجهُ البهيّ المضيء بنور الله ونور كتابه، وجهٌ أحبه الله وأحبه الناس، إنه الدكتور علي الصنعاني، الذي وافته المنية وهو في بيتٍ من بيوت الله، يُعلم عباد الله كتاب الله. فأي فخرٍ أعظم من هذا؟ وأي فضلٍ أجل من أن تُقبَض الروح في محراب القرآن وخدمته؟ رحمك الله يا دكتور علي".

وعلق البلوجر تامر بدر الدين: "كان وجهه كالبدر، رحمه الله، أحد رجال القرآن ومعلمي الخير الشيخ الدكتور علي الصنعاني من اليمن، توفي إثر ذبحة صدرية مفاجئة وهو في حلقة الضحى يقرأ مع طلابه آيات الله ويُسمعهم كلام رب العالمين، أي خاتمة أعظم من أن تموت على طاعة في بيت من بيوت الله.. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله".

أما البلوجر طارق عبد العليم فقال: "خاتمة تليق بحملة القرآن: وفاة الدكتور علي الصنعاني اثناء تعليمه القرآن لطلابه".



