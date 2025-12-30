الصحة توضح حقيقة فيديو الاستغاثة المتداول بشأن وفاة مريض بالمعهد القومي للقلب

18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة حقيقة مقطع فيديو تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا يبكي ويستغيث بالمسئولين، صباح يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، زاعمًا امتناع الطاقم الطبي بالمعهد القومي للقلب عن الإفصاح عن أي معلومات تخص الحالة الصحية لوالده، مدعيًا وفاته داخل المعهد منذ عشرة أيام دون إخطار الأسرة.



المريض حضر إلى استقبال المعهد القومي للقلب يوم 20 ديسمبر



أوضحت وزارة الصحة الحقيقة كاملة مشيرة إلى أن المريض حضر إلى استقبال المعهد القومي للقلب يوم 20 ديسمبر، وهو يعاني من ضيق تنفس حاد وفشل تنفسي من النوع الثاني، نتيجة التهاب رئوي حاد، إلى جانب تاريخ مرضي سابق يتضمن قصورًا حادًا بالشرايين التاجية، وتركيب ثلاث دعامات من قبل، ما أسفر عن ضعف شديد في عضلة القلب وانخفاض كفاءتها إلى نحو 30%.



وبحسب وزارة الصحة، خضع المريض لكافة الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة فور دخوله المعهد، وتم حجزه بقسم الرعاية المركزة، حيث وضع على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثمانية أيام، مع إطلاع أسرته بشكل كامل ومفصل على تطورات حالته الصحية.



وفي يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، توقفت عضلة القلب، وتم إعلان الوفاة بعد قيام الفريق الطبي بمحاولات إنعاش قلبي رئوي استمرت لمدة 45 دقيقة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في تمام الساعة الثانية ظهرًا جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، وبعد استيفاء تصريح الدفن، تم تسليم الجثمان إلى ذوي المتوفى في الساعة الثالثة والنصف عصرًا من اليوم نفسه.

