الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

أمريكا تقرر خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15%

خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى 15% بأثر رجعي اعتبارا من الأول من أغسطس، ما يكرس شروط الإطار التجاري الذي توصل إليه الجانبان هذا الصيف.

خفض الرسوم على مجموعة من السلع

نشرت وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي وثيقة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، توضح التغييرات، بما في ذلك خفض الرسوم على مجموعة من السلع، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية "فولكس واجن" و"بورشه" و"مرسيدس-بنز جروب" عقب الإعلان، وصعد سعر سهم "بورشه"، التي تعد من بين الأكثر تضررا من الرسوم الأمريكية نظرا لأنها تبيع هناك سيارات مستوردة فقط، بنسبة وصلت إلى 3.8% في فرانكفورت.

التغييرات تشمل قائمة إعفاءات لقطاعات منها الطائرات وقطع الغيار والأدوية الجنيسة ومكوناتها، إلى جانب بعض المعادن والخامات، اعتبارًا من الأول من سبتمبر.

يسري معظم هيكل الرسوم الجديد على السلع الأوروبية المشحونة بدءا من الأول من سبتمبر، لكن الإعفاء الخاص بالسيارات وقطع الغيار كان مشروطا بأن يقر الاتحاد الأوروبي تشريعا لخفض الرسوم على السلع الأمريكية، ونفذ التكتل ذلك في 28 أغسطس، ما مهد الطريق لإدارة ترامب لتقديم تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة على السيارات.

وكانت تلك المركبات تخضع في السابق لرسوم جمركية أمريكية نسبتها 25% إضافة إلى الرسوم القائمة.

مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الأوروبيين إلى تجنب المنتجات الأمريكية

99 % تراجعا في صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

وقالت الولايات المتحدة في إشعارها إن قائمة المنتجات قد تُعدّل لاحقا، وجاءت الخطوة عقب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر سهل لإدارته تعديل الرسوم الجمركية على الواردات من اقتصادات أبرم معها اتفاقات تجارية.

