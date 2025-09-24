أمريكا تقرر خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15%

خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى 15% بأثر رجعي اعتبارا من الأول من أغسطس، ما يكرس شروط الإطار التجاري الذي توصل إليه الجانبان هذا الصيف.

خفض الرسوم على مجموعة من السلع

نشرت وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي وثيقة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، توضح التغييرات، بما في ذلك خفض الرسوم على مجموعة من السلع، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية "فولكس واجن" و"بورشه" و"مرسيدس-بنز جروب" عقب الإعلان، وصعد سعر سهم "بورشه"، التي تعد من بين الأكثر تضررا من الرسوم الأمريكية نظرا لأنها تبيع هناك سيارات مستوردة فقط، بنسبة وصلت إلى 3.8% في فرانكفورت.

التغييرات تشمل قائمة إعفاءات لقطاعات منها الطائرات وقطع الغيار والأدوية الجنيسة ومكوناتها، إلى جانب بعض المعادن والخامات، اعتبارًا من الأول من سبتمبر.

يسري معظم هيكل الرسوم الجديد على السلع الأوروبية المشحونة بدءا من الأول من سبتمبر، لكن الإعفاء الخاص بالسيارات وقطع الغيار كان مشروطا بأن يقر الاتحاد الأوروبي تشريعا لخفض الرسوم على السلع الأمريكية، ونفذ التكتل ذلك في 28 أغسطس، ما مهد الطريق لإدارة ترامب لتقديم تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة على السيارات.

وكانت تلك المركبات تخضع في السابق لرسوم جمركية أمريكية نسبتها 25% إضافة إلى الرسوم القائمة.

وقالت الولايات المتحدة في إشعارها إن قائمة المنتجات قد تُعدّل لاحقا، وجاءت الخطوة عقب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر سهل لإدارته تعديل الرسوم الجمركية على الواردات من اقتصادات أبرم معها اتفاقات تجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.