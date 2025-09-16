مواصفات وأسعار سيارات نيسان سنترا 2026 خلال شهر سبتمبر

نيسان سنترا، كشفت نيسان عن أسعار سيارتها خلال شهر سبتمبر والذي ضم موديل 2026 من طرزات نيسان سنترا، في السوق المصري والذي بلغ نحو 920 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان كافة الموزعين والتجار بأسعار ومواصفات سيارات نيسان سنترا في السوق المصري، خلال شهر سبتمبر الجاري ونرصدها في التقرير التالي، وفقًا لأحدث قائمة سعرية:

مواصفات سيارات نيسان سنترا 2026

حصلت سيارات نيسان سنترا علي محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات نيسان

عدد 2 وسادة هوائية

وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج تدعيم الفرامل BA

- نظام إيموبليزر ضد السرقة.

- مصابيح أمامية وخلفية led

- زجاج خلفي معتم

- إضاءة نهارية LED

- نظام ملاحي GPS

- زر تشغيل السيارة دون مفتاح

- مكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

- قفل مركزي

- مسند يد خلفي

- جنوط رياضية 16 بوصة

