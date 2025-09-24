الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظا، يقدر بجنيهين، شمل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر وحتى البلدي، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 143 جنيها و146 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

 فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 145 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 152 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 155 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 150 جنيها إلى 154 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 152 جنيها إلى 157 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

الأحمال التدريبية تثير أزمة في الأهلي قبل لقاء القمة

خدمات

المزيد

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads