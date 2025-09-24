الأربعاء 24 سبتمبر 2025
عصام كامل

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بانخفاض أسعار 5 أنواع من الكتاكيت، مقابل استقرار باقي الأنواع، فيما استقرت أسعار البط.

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

 

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 و18.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.
وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 32 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 32 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 30 جنيهًا إلى 31 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 28 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 12  جنيها إلى 13 جنيها.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 35 إلى 36 جنيها.

