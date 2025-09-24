أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة والتعدي عليها في الدقهلية.. انقضاء الدعوى بالتصالح بواقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات.. ومصرع 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب في الدقهلية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بالتحرش اللفظى بفتاة والتعدي عليها بالضرب أثناء سيرها مع شقيقتها فى منطقة طلخا بـالدقهلية.
القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط 3 سيدات و4 أشخاص من بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بـمنطقة العجوزة.
23 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة إنجي حمادة بتهمة غسيل الأموال
حددت المحكمة الاقتصادية، 23 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المذيعة المغمورة إنجي حمادة في قضية غسيل أموال.
مصرع 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بسبب قطعة أرض بأسيوط
لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم شاب ووالده في تجدد خصومة ثأرية بالأسلحة النارية وقعت بقرية "مير” التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات على اندلاع المشاجرة بين عائلتي أولاد نبوية والحرزاية بسبب قطعة أرض وتم نقل الجثامين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة فيما فرضت قوات أمن أسيوط كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.
بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، متهم ينتحر داخل محكمة التجمع الخامس
ألقى متهم بنفسه من الطابق الثالث داخل محكمة التجمع الخامس، وذلك بعدما حكم عليه في قضية مدان بها بالحبس 7 سنوات.
الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاعتداء على مالكي الأراضي والاستيلاء على أراضيهم بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بتضرر بعض الأهالي من اعتداء عدد من الأشخاص على مالكي الأراضي والاستيلاء على أراضيهم بـالبحيرة.
قبول استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت وتبرئته من واقعة الاعتداء على طليقته
قضت محكمة مستأنف أكتوبر، بقبول استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت وبراءته من الحكم الصادر ضده بحبسه شهرين في واقعة التعدي على طليقته بأكتوبر.
انقضاء الدعوى بالتصالح في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات
قضت محكمة جنوب الجيزة، بانقضاء الدعوى الجنائية المقدمة ضد المتهمين في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات بالتصالح.
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 15 نوفمبر المقبل.
ضربة أمنية حاسمة، ضبط مزرعة مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية
في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مزرعة مخدرات كبرى بمحافظة الإسماعيلية، وبها زراعات ومواد مخدرة تقدر قيمتها بنحو مليار و600 مليون جنيه.
الداخلية تضبط فتاة تعدت على أخرى أمام مدرسة بمصر القديمة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله قيام إحدى الفتيات تقوم بالتعدي على أخرى بالسب أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
ضبط أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات – تحمل جنسية أجنبية وإقامتها منتهية – لقيامها بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة واستغلاله في ممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
9 سيدات و5 رجال، ضبط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية بالتجمع
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
