مصرع 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بسبب قطعة أرض بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم شاب ووالده في تجدد خصومة ثأرية بالأسلحة النارية وقعت بقرية  "مير” التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات على اندلاع المشاجرة بين عائلتي أولاد نبوية والحرزاية بسبب قطعة أرض وتم نقل الجثامين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة فيما فرضت قوات أمن أسيوط كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

 

بلاغ بالواقعة وتجدد خصومة ثأرية بقرية مير 


تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بينهم خصومة قديمة بقرية مير التابعة لمركز القوصية وأنباء عن وقوع متوفين.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ بقيادة المقدم أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز القوصية بأسيوط، وتبين صحة الواقعة وتجدد خصومة بين عائلتي أولاد نبوية وعائلة الحرزاية والتي أسفرت عن مصرع: "عاطف حامد عبد الرحيم" (60 عامًا)، و"حامد عاطف حامد " (35 عامًا) من عائلة أولاد نبوية، و"ياسر جمال" من عائلة الحرزاية.

 

تجدد الخصومة الثأرية بعد 7 سنوات 

 

وبالتحري حول الواقعة تبين تجدد الخصومة بين العائلتين بسبب مشاجرة مساحة وقعت منذ 7 سنوات بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، وراح ضحيته آنذاك شخصين، وتجددت اليوم المشاجرة وسط تبادل لإطلاق النار وراح ضحيتها 3 آخرون.

 

فرض كردون أمنى للسيطرة على إطلاق النار 


تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزى بأسيوط تحت تصرف النيابة العامة فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على مداخل ومخارج القرية لمنع تجدد الاشتباكات وتم السيطرة على الوضع وإخماد أصوات الرصاص.

 

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، والأمن يكشف التفاصيل وحصيلة المصابين


جارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الطب الشرعي لكتابة التقرير اللازم حول حالة الجثث فيما تباشر النيابة التحقيقات وجارى ضبط المتهمين والمشاركين في الواقعة.

