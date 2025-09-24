الأربعاء 24 سبتمبر 2025
قبول استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت وتبرئته من واقعة الاعتداء على طليقته

المحكمة
المحكمة

قضت محكمة مستأنف أكتوبر، بقبول استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت وبراءته من الحكم الصادر ضده بحبسه شهرين في واقعة التعدي على طليقته بأكتوبر.

 

حبس موزع موسيقي لاتهامه بالتعدي بالضرب

وكانت محكمة جنح أكتوبر، قضت بمعاقبة الموزع الموسيقي بالحبس لمدة شهرين لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب المبرح والسب بأكتوبر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باعتداء “أ. ش” على طليقته بالضرب المبرح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وحررت المحضر رقم 12805 جنح أول أكتوبر وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

 

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها أنها تعرفت على طليقها في كلية تربية موسيقية وخطبها وتزوجا وانفصلت عنه بعد 3 أشهر من الزواج.

 

وأضافت أنه في شهر أكتوبر لعام 2024، تعرض الموزع الموسيقي لها في الشارع وحاول التعدي عليها، وطلب منها الحديث معه لكنها رفضت في البداية.

وتابعت: أنهم توجها إلى أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر وجلسا وطلب منها العودة، لكنها رفضت وأصيبت بحالة إغماء فأخذها في سيارتها وتوجه إلى منطقة الرماية وتعدى عليها بالضرب المبرح وتركها وغادر المكان.

