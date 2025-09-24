الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

ضبط متهمين، فيتو
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط 3 سيدات و4 أشخاص من بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بـمنطقة العجوزة.

 

نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وتم ضبطه وبصحبته ( 3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، 3 أشخاص أحدهم منتحل صفة أنثى ) وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

