ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

ضبط 20 شخصا من بينهم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 20 شخصًا – من بينهم 11 متهمًا لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع البسيطة، وجمع القمامة، فضلًا عن الاستيلاء على متحصلاتهم بالقوة. 

واتخذ الجناة من دوائر قسمي شرطة العجوزة والدقي بمحافظة الجيزة مسرحًا لنشاطهم الإجرامي.

وتم العثور بصحبتهم على 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأعمال، حيث جرى تسليمهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، بينما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في دور رعاية مناسبة.

تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافة خانقة بهذه المحاور والميادين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة شؤونهم.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى مواجهة أشكال الجريمة كافة، خاصة الجرائم التي تستهدف الفئات المستضعفة بالمجتمع، واصل قطاع الشرطة المتخصصة جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث.

