الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاعتداء على مالكي الأراضي والاستيلاء على أراضيهم بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بتضرر بعض الأهالي من اعتداء عدد من الأشخاص على مالكي الأراضي والاستيلاء على أراضيهم بـالبحيرة.

فيديو التعدي على مالكي الأراضي والاستيلاء على أراضيهم بالبحيرة

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضي تلقى مركز شرطة كفر الدوار بلاغا من (ربة منزل"مصابة بكدمات متفرقة "، وشقيقها) بتضررهما من (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، اعتدوا عليهما وأحدثوا إصابتها لخلافات بينهم حول قطعة أرض فضاء امتداد لأرضها الزراعية، وتبين أنها ملك لإحدى الهيئات الحكومية.

تمكن رجال الأمن من ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حينه، وبمواجهتهم نفوا ما نسب إليهم وأفادوا بادعاء الشاكية لمحاولتها الاستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها.



وتمكن رجال الأمن من تحديد القائم على النشر (مقيم بالإسكندرية) وبسؤاله أفاد بتواصل الشاكية معه هاتفيًا وإخباره بمضمون الشكوى فقام بنشرها دون التأكد من صحتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية والقائم على النشر لادعائهما الكاذب.

