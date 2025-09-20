السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين إلى 24 سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 24 سبتمبر لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا. 

وصول الطفل ياسين بصحبة والدته

وصل الطفل ياسين بصحبة والدته مرتديا بدلة سوبرمان، ومعه مسدس لعبه الي محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة وبحضور المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما، المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور. 

مرتدي زي سبايدر مان ومعه مسدس لعبه

وأكدت والدة الطفل ياسين، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم كنت اتمني أن اصطحب ياسين  الي مدرسته بدلا من الذهاب به الي المحكمة  مرتدي زي سبايدر مان ومعه مسدس لعبه. 

الاعتداء على "الطفل ياسين" تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور

كانت قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الاعتداء على "الطفل ياسين" تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى جلسة اليوم 20 سبتمبر، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد. 

