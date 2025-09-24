الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربة أمنية حاسمة، ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية

ضبط مخدرات بقيمة
ضبط مخدرات بقيمة 1,6 مليار جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الاستباقية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية ضد العناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية بنبات الهيدرو المخدر، مستغلين طبيعة المنطقة للتخفي عن أعين الأمن، مع تجهيز كميات كبيرة من المواد المخدرة لترويجها. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المزرعة، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط 27,5 طن من مخدر الهيدرو داخل مزرعة على مساحة 3,5 فدان، بينها 21 طن لنبات الهيدرو كامل النمو، و6,5 طن هيدرو بمخازن سرية بذات المزرعة، بالإضافة إلى بندقية آلية وبندقية خرطوش.
كما تم ضبط أحد عناصر التشكيل بحوزته 90 كجم من مخدر الحشيش و10 كجم من الهيدرو.

وبحسب التقديرات الأولية بلغت القيمة المالية للمضبوطات حوالى 1,6 مليار جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة. 

