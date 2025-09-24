الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب في الدقهلية

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بالتحرش اللفظى بفتاة والتعدي عليها بالضرب أثناء سيرها مع شقيقتها فى منطقة طلخا بـالدقهلية.

 

فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها بطلخا

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعرض إحدى الفتيات للتحرش اللفظى من شخصين حال سيرها وشقيقتها وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإلقاء هاتفها المحمول أرضًا وإتلافه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر الجارى تلقي مركز شرطة طلخا بلاغا من القائمة على النشر بذات المضمون، وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها بطلخا التحرش بفتاة والتعدى عليها بطلخا فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها بطلخا طلخا الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط ومصادرة 67 جهاز صوت وسماعة في حملات للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

المشدد 7 سنوات لسيدة حرمت نجلها من الطعام وضربته حتى الموت بالدقهلية

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads