القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بالتحرش اللفظى بفتاة والتعدي عليها بالضرب أثناء سيرها مع شقيقتها فى منطقة طلخا بـالدقهلية.

فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها بطلخا

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعرض إحدى الفتيات للتحرش اللفظى من شخصين حال سيرها وشقيقتها وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإلقاء هاتفها المحمول أرضًا وإتلافه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر الجارى تلقي مركز شرطة طلخا بلاغا من القائمة على النشر بذات المضمون، وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

