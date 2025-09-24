الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حجز 15 شخصا لإدارتهم نادٍ صحي في الأعمال المنافية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز ١٥ شخصا من بينهم ٥ رجال، لقيامهم بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

واستعجلت النيابة العامة السجل الجنائي للسيدة مالكة النادي الصحي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الموقع المشار إليه، وتم ضبط السيدة المتهمة وبصحبتها (9 سيدات – لثلاث منهن معلومات جنائية – و5 أشخاص آخرين من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الأنشطة المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

