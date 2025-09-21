الأحد 21 سبتمبر 2025
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، أثناء مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة شبراخيت.

 

كانت قد وردت معلومات دقيقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا اتجار بالمخدرات – باتخاذ إحدى القرى بمركز شرطة شبراخيت وكرًا لترويج المواد المخدرة والأسلحة.

ضبط متهم بالسرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات في كفر الشيخ

ضبط المتهمين في فيديو سباق الموتوسيكلات المتهور بشوارع الفيوم

وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهمين. 

وعقب شعورهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم في الحال، وجرى التحفظ على جثامين العناصر الإجرامية تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار تصاريح الدفن.

