مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، أثناء مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة شبراخيت.

تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالبحيرة

كانت قد وردت معلومات دقيقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا اتجار بالمخدرات – باتخاذ إحدى القرى بمركز شرطة شبراخيت وكرًا لترويج المواد المخدرة والأسلحة.

وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهمين.

وعقب شعورهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم في الحال، وجرى التحفظ على جثامين العناصر الإجرامية تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار تصاريح الدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.