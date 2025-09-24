الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

23 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة إنجي حمادة بتهمة غسيل الأموال

محاكمة إنجي حمادة
محاكمة إنجي حمادة

حددت المحكمة الاقتصادية، 23 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المذيعة المغمورة إنجي حمادة في قضية غسيل أموال.

 

محاكمة إنجي حمادة بتهمة غسيل الأموال

كانت نيابة الشئون الاقتصادية، أمرت بإحالة إنجي حمادة بتهمة غسيل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بقبول استئناف إنجي حمادة"، على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رصدت تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.


وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

ووجهت النيابة  لـ كروان مشاكل اتهامات الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال بث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حيث أنكر بثه المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" للكافة دون تمييز. 

