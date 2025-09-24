الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على 4 طلاب في مشاجرة أمام مدرسة ببولاق الدكرور

ضبط متهمين، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 طلاب في مشاجرة بينهما، بسبب خلاف أثناء المزاح أمام مدرسة بـمنطقة بولاق الدكرور.

 

مشاجرة بين الطلاب ببولاق الدكرور

رصدت وزارة الداخلية منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام إحدى المدارس بالجيزة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 سبتمبر الجارى تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (طالبان)، طرف ثان:(طالبان) "جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام" اعتدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب دون حدوث إصابات لخلافات أثناء المزاح.

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 

مشاجرة بين الطلاب ببولاق الدكرور بولاق الدكرور مشاجرة بين الطلاب منطقة بولاق الدكرور

