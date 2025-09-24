الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

انقضاء الدعوى بالتصالح في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات

المتهمون بمطاردة
المتهمون بمطاردة فتيات الواحات

قضت محكمة جنوب الجيزة، بانقضاء الدعوى الجنائية المقدمة ضد المتهمين في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات بالتصالح.

شهدت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، أولى جلسات نظر استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات أكتوبر، على حكم حبسهم 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثاني وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وأكد دفاع المتهمين الأربعة المستشار نادي رشدي، ودفاع المجني عليهن نبيل سكر وإبراهيم السعيد، تصالح أسر المجني عليهن مع المتهمين عن الاتهام الثاني الإصابة والثالث الإتلاف.

