المشدد 7 سنوات لسيدة حرمت نجلها من الطعام وضربته حتى الموت بالدقهلية

قضت الدائرة 12 بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد سبع سنوات علي الأم المتهمة بحرمان نجلها من تناول الطعام واعتدت عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعي.

وتم نظر القضية برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وعضوية المستشار جهاد فرج الألفي رئيس بالمحكمة، المستشار محمود محمد خليفة مستشار بالمحكمة.

وكان المحامي العام لنيابات الدقهلية أمر بإحالة القضية رقم 1608 لسنة 2025 جنايات دكرنس, المقيدة برقم 1613 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات عمرو جلال - رئيس النيابة الكلية - القائم بأعمال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية

تتهم النيابة العامة ديانا 25 سنة ومقيمة بعزبة جمال - ميت رومي - دكرنس لأنها قامت في يوم 26 أبريل 2025، بضرب المجني عليه نجلها الطفل محمد عمدًا - إذ إنها وعلى إثر إتلافه وشقيقته الطفلة هاتفها المحمول تعدت عليه بالضرب بأداة - خرطوم - بأن كالت له عدة ضربات استقرت بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته ولم تقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

