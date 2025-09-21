أخبار الحوادث اليوم: ضبط شبكة دعارة في النزهة.. الداخلية: شهادة تحليل مخدرات شرط استخراج الرخص.. موعد طعن سعد الصغير على حكم حبسه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 سيدات وشاب داخل ناد صحي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت ممارستهم أعمالًا منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أعلنت وزارة الداخلية، في قرارها رقم 1741 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد (210) الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، عن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من فيديوهات ومنشورات، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعامل مع واقعتين مختلفتين وضبط المتورطين فيهما.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم أحد عناصرها الهاربة بالخارج، والذي ادعى دخول والده وآخر من قيادات الجماعة في إضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضهما لانتهاكات.

حددت محكمة النقض جلسة 26 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة، قادمًا من أمريكا.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية “أسورة أثرية” من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري؛ حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية.

قررت محكمة الأسرة بالنزهة اليوم الأحد تأجيل الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة لجلسة 28 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

"دول شياطين"، فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطن صيني، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهامات لرجال مطار القاهرة، وتفاعلت وزارة الداخلية سريعًا مع الواقعة، وبدأت في التحرك لكشف ملابساتها.

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمناشدة سيدة فى حالة إعياء وغير قادرة على الحركة ومحتجزة داخل شقتها بمنطقة الساحل بشبرا الخيمة، من أجل استخراجها ونقلها للمستشفى.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، والسماح لـ 63 مصريا بالتجنس بجنسية أجنبية.

الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بعلاج جميع المواطنين

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بسداد مبلغ 187.000 ألف جنيه علاج كيماوى تليف الكبد لورثة مواطن يدعي مشرقى وسيلى عزيز.





