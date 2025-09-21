الأحد 21 سبتمبر 2025
الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم أحد عناصرها الهاربة بالخارج، والذي ادعى دخول والده وآخر من قيادات الجماعة في إضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضهما لانتهاكات.

وأكد المصدر أن النزيلين المشار إليهما غير مضربين عن الطعام، ويتم معاملتهما وفقًا للضوابط القانونية المتبعة، مع تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية والطبية شأنهما شأن باقى النزلاء، ودون أى تمييز أو تجاوزات، وذلك فى إطار تطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المصدر على أن هذه المزاعم تأتي استمرارًا لنهج الجماعة الإرهابية في اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، في محاولة للحصول على استثناءات غير قانونية لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

