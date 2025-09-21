الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم أحد عناصرها الهاربة بالخارج، والذي ادعى دخول والده وآخر من قيادات الجماعة في إضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضهما لانتهاكات.

وأكد المصدر أن النزيلين المشار إليهما غير مضربين عن الطعام، ويتم معاملتهما وفقًا للضوابط القانونية المتبعة، مع تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية والطبية شأنهما شأن باقى النزلاء، ودون أى تمييز أو تجاوزات، وذلك فى إطار تطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المصدر على أن هذه المزاعم تأتي استمرارًا لنهج الجماعة الإرهابية في اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، في محاولة للحصول على استثناءات غير قانونية لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.