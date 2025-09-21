26 أكتوبر، نظر طعن سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة

حددت محكمة النقض جلسة 26 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة، قادمًا من أمريكا.

وكانت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت بقبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير شكلا، وتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر، بدلا من 3 سنوات مع الشغل، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

