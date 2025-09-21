الأحد 21 سبتمبر 2025
الداخلية ترد الجنسية لـ21 مواطنًا وتسمح لـ 63 مصريا بالتجنس بجنسية أجنبية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، والسماح لـ 63 مصريا بالتجنس بجنسية أجنبية.
-قرار وزارة الداخلية رقم 1395 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخـصًا المدرجة أسماؤهم (أولهم عمرو محمد عبد العزيز وآخرهم ضحى محمد سليمان).
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1485 لسنة 2025ن بشأن الأذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم إسماعيل محمد إسماعيل، وآخرهم عمر عمرو على محمد إبراهيم) بـالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1486 لسنة 2025، بالإذن لكل من الـ 21 مواطنًا (أولهم محمد محمد عطية، وآخرهم محمد رفعت شفيق أحمد) بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1487 لسنة 2025، بشأن الأذن لكل من الـ21 مواطنًا، (أولهم يوسف عادل حسين حسين منصور، وآخرهم حسام رجب محمد عبد الخالق) بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 


  

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة


 

