الداخلية ترد الجنسية لـ21 مواطنًا وتسمح لـ 63 مصريا بالتجنس بجنسية أجنبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، والسماح لـ 63 مصريا بالتجنس بجنسية أجنبية.

-قرار وزارة الداخلية رقم 1395 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخـصًا المدرجة أسماؤهم (أولهم عمرو محمد عبد العزيز وآخرهم ضحى محمد سليمان).

-وقرار وزارة الداخلية رقم 1485 لسنة 2025ن بشأن الأذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم إسماعيل محمد إسماعيل، وآخرهم عمر عمرو على محمد إبراهيم) بـالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم 1486 لسنة 2025، بالإذن لكل من الـ 21 مواطنًا (أولهم محمد محمد عطية، وآخرهم محمد رفعت شفيق أحمد) بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم 1487 لسنة 2025، بشأن الأذن لكل من الـ21 مواطنًا، (أولهم يوسف عادل حسين حسين منصور، وآخرهم حسام رجب محمد عبد الخالق) بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.









