الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالإسكندرية وتفاصيل مشاجرة طالبين بالسيدة زينب

جانل من فيديو خطف
جانل من فيديو خطف الطفلة بالإسكندرية

واصلت وزارة الداخلية، جهودها  لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من فيديوهات ومنشورات، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعامل مع واقعتين مختلفتين وضبط المتورطين فيهما.

وكشفت أجهزة الأمن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله تضمن الادعاء بمحاولة سيدة خطف طفلة أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية والتعدي على أحد الأشخاص عند تدخله.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وبسؤال والد الطفلة أوضح أنه بتاريخ 19 الجارى كانت كريمته "8 سنوات" داخل أحد المحال عندما قامت سيدة باحتضانها وتقبيلها، فتدخل الأهالي وأبعدوها وأبلغوه هاتفيًا.

وتم ضبط السيدة، وبمواجهتها تبين أنها غير متزنة نفسيًا، وباستدعاء شقيقتها قررت أنها تعاني من اكتئاب وانفصام في الشخصية وتخضع للعلاج الطبي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مشاجرة بين طالبين بالسيدة زينب

وفي القاهرة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تضمن الاعتداء على طفل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. بالفحص تبين أن الأمر يتعلق بوقوع مشاجرة بين طالبين، كلاهما مقيم بدائرة القسم، أصيبا بجروح قطعية بسبب خلافات بينهما إثر مضايقة أحدهما لشقيقة الآخر.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

