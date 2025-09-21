الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

"دول شياطين"، قصة فيديو مطار القاهرة والداخلية ترد

مطار القاهرة
مطار القاهرة

"دول شياطين"، فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطن صيني، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهامات لرجال  مطار القاهرة، وتفاعلت وزارة الداخلية سريعًا مع الواقعة، وبدأت في التحرك لكشف ملابساتها.

 

ولم يمض وقت طويل، حتى تحرك فريق أمنى لكشف القصة ومراجعة كاميرات المراقبة والتحقيقات والتى كشفت مفاجآت هدفها الإساءة إلى سمعة البلاد.

 

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات صيني ضد أحد أفراد الشرطة 

وزارة الداخلية حرصت على توضيح الحقائق للرأي العام، بشأن ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص صيني الجنسية، زعم خلاله أن أحد أفراد الشرطة بمطار القاهرة الدولي طلب منه مبلغًا ماليًا أثناء مغادرته البلاد، تبين أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

قصة فيديو “دول شياطين في مطار القاهرة”

وبفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 1 أغسطس 2025، وأثناء مغادرة المذكور البلاد، طلب فرد الشرطة المعني منه فقط إيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص للفحص بجهاز الأشعة، وهو إجراء اعتيادي لا يتجاوز ثوانٍ معدودة. 

وعقب تقدم المذكور بشكواه للضابط المشرف على الخدمات الأمنية، تم على الفور مراجعة كاميرات المراقبة التي أثبتت عدم صحة مزاعمه.

مراجعة الكاميرات تؤكد كذب الادعاءات، وإجراءات قانونية ضد صاحب الحساب

وباستكمال الفحص، تبين أن الحساب الخاص بالشخص الصيني تم إنشاؤه حديثًا بتاريخ 18 سبتمبر 2025، وأنه تضمن أيضًا مقطع فيديو آخر يصور فيه رجال الجمارك أثناء جلوسهم بمقاعدهم لعدم وجود ركاب للتفتيش، واصفًا إياهم بألفاظ مسيئة لا أساس لها من الصحة.

الأحوال المدنية: استخراج 48,610 بطاقات وإصدارات مميكنة خلال القوافل المتنقلة بـ10 محافظات

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه

وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما قام به المذكور يعكس محاولة متعمدة للإساءة إلى منظومة العمل بمطار القاهرة الدولي من خلال ادعاءات غير صحيحة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

