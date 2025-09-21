كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “المطاردة والملثم”، والذي أظهر قائد سيارة يسير برعونة محاولًا استيقاف سيارة أخرى والاصطدام بها عمدًا، بينما كان يرافقه شخص آخر يرتدي قناعًا.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو “المطاردة والملثم” بالإسكندرية

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحريات، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.

كما جرى تحديد قائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وكان يستقلها رفقة شقيقه (طالب آخر).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع قائد السيارة الأخرى بسبب أولوية المرور، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها ومستقلها، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.