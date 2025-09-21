جامعة أكتوبر تسلم شابا دهس فتاة واصطدم بميكروباص للشرطة

سلم أمن جامعة 6 أكتوبر شاب قام بدهس طالبة أمام الجامعة أثناء عبورها الطريق، حيث فوجئت بسيارة ملاكي يقودها المتهم بسرعة جنونية، وقام بالاصطدام بها وحاول الفرار، مما تسبب في إصابته بكسور وكدمات.

وحاول المارة إيقاف سيارته لكنه اصطدم بسيارة أخرى، وتمكن طلاب الجامعة من القبض على الشاب وتم تسليمه للأمن الذي بدوره قام بتسليمه لقسم الشرطة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه ارتكب جريمته عن دون قصد وحاول الهرب خوفا من المساءلة القانونية.

وظهر المتهم في فيديو وهو يقف أعلى سيارته ويهدد المواطنين بالسب والشتم لمنعهم من اعتراض طريقه.

ورصد الفيديو، قيام قائد سيارة ميكروباص بإيقاف سيارة ملاكي يستقلها مجموعة من الأشخاص، أثناء محاولتهم الهروب بعد دهسهم طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.