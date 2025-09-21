قرار جديد لوزارة التموين بشأن توريد القمح المحلي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2025، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2025، وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية.

ونصت المادة الأولى لـ قرار وزير التموين على "إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2025، على أن يتم إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية، وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2025.

ويتم سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2025 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة إعداد ومتابعة برامج شحن القمح التموينى، وطبقًا لنسب الخلط المقررة.





