الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جديد لوزارة التموين بشأن توريد القمح المحلي

وزير التموين دكتور
وزير التموين دكتور شريف فاروق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210، الصادر اليوم 21 سبتمبر 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2025، بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2025، وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية.

ونصت المادة الأولى لـ قرار وزير التموين على "إنهاء موسم توريد القمح المحلي 2025، على أن يتم إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية، وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2025.

ويتم سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2025 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة إعداد ومتابعة برامج شحن القمح التموينى، وطبقًا لنسب الخلط المقررة.   

 


 

بهدف تنقية البطاقات، وزارة التموين: حذف 4 فئات غير مستحقة للدعم

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية جريدة الوقائع المصرية توريد القمح المحلي موسم توريد القمح المحلي إنهاء موسم توريد القمح المحلى

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد تعهد تايوان بالشراء من أمريكا

بهدف تنقية البطاقات، وزارة التموين: حذف 4 فئات غير مستحقة للدعم

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

غرفة القاهرة: ملتزمون بالتعاون مع وزارة التموين لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الأكثر قراءة

تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads