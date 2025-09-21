نار الانتقام، الداخلية تكشف ملابسات فيديو تقييد طفلة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه شخص يقوم بـ تقييد طفلة داخل منزل، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو، تبيّن أن مرتكب الواقعة أحد أقارب الطفلة، مقيم بمحافظة الجيزة، وقد اعترف بتصوير المقطع منذ 3 سنوات أثناء ترك والدة الطفلة لها بمنزل العائلة.

وأوضح أنه قيدها لمنعها من الخروج، نظرًا لمعاناتها من فرط الحركة، وكان ذلك بعلم الأهل الذين أكدوا صحة روايته.

كما كشفت التحقيقات أن شقيق والد المتهم (سائق – مقيم بمدينة نصر) حصل على الفيديو خلسة من هاتفه ونشره على مواقع التواصل بهدف الإساءة إليه بسبب خلافات عائلية سابقة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

