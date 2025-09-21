الأحد 21 سبتمبر 2025
نار الانتقام، الداخلية تكشف ملابسات فيديو تقييد طفلة

فيديو تقييد طفلة،
فيديو تقييد طفلة، وزارة الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه شخص يقوم بـ تقييد طفلة داخل منزل، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالإسكندرية وتفاصيل مشاجرة طالبين بالسيدة زينب

 تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو، تبيّن أن مرتكب الواقعة أحد أقارب الطفلة، مقيم بمحافظة الجيزة، وقد اعترف بتصوير المقطع منذ 3 سنوات أثناء ترك والدة الطفلة لها بمنزل العائلة. 

وأوضح أنه قيدها لمنعها من الخروج، نظرًا لمعاناتها من فرط الحركة، وكان ذلك بعلم الأهل الذين أكدوا صحة روايته.

كما كشفت التحقيقات أن شقيق والد المتهم (سائق – مقيم بمدينة نصر) حصل على الفيديو خلسة من هاتفه ونشره على مواقع التواصل بهدف الإساءة إليه بسبب خلافات عائلية سابقة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

