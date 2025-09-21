شهادة تحليل المخدرات شرط إلزامي لاستخراج رخصة القيادة بـ تعديلات قانون المرور

أعلنت وزارة الداخلية، في قرارها رقم 1741 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد (210) الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، عن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

شهادة تحليل مخدرات شرط إلزامي لاستخراج رخصة القيادة

وجاء في التعديلات إضافة بند جديد إلى المادة (254/ بند 3) من اللائحة التنفيذية، ينص على: “شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.

تفاصيل أخرى من القرار

وتضمن القرار إلزام طالبي رخص القيادة بإجراء كشف طبي شامل يثبت سلامة الجسد والسمع والإبصار، والخلو من الأمراض المزمنة والعصبية.

وذكر القرار أن نتيجة الكشف الطبي تسقط إذا لم يتم استخراج الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الفحص.

الهدف من القرار

وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان عدم تعاطى السائقين للمواد المخدرة، ورفع مستوى الأمان على الطرق، وتقليل نسب الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.

