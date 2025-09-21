القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 سيدات وشاب داخل ناد صحي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت ممارستهم أعمالًا منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الضبط

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بغرض استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن المكان وتمكنت من ضبط السيدة المسئولة عن الإدارة، وبصحبتها: شاب، و5 سيدات أخريات، بينهن 4 لهن معلومات جنائية سابقة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط غير المشروع على النحو الذي ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

