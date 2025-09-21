الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته لـ 28 سبتمبر

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قررت محكمة الأسرة بالنزهة اليوم الأحد تأجيل الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة لجلسة 28 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم. 

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

وكان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، قد أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعد خروجه في فيديو اشتكى منه من معاملة أبنائه وتسببهم في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهم. 

من جانبه علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات إبراهيم سعيد، وتعبيره عن ألمه من موقف أبنائه تجاهه، مؤكدًا أن هذه المواقف المؤلمة تتطلب الصبر والحكمة من الطرفين. 

وقال الشيخ أحمد: "الإسلام دين الرحمة والتكافل، وقد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم، وحرّم العقوق بكل أشكاله، وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى في حالة الخلاف أو التقصير". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الأسرة بالنزهة إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد

مواد متعلقة

اليوم، نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته

الأكثر قراءة

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

قرار قضائي جديد بشأن متهم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads